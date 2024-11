Oasport.it - Pallamano, l’Italia ha svoltato per sempre! Rimonta la Serbia e agguanta una vittoria di platino verso gli Europei 2026!

185 giorni fa la Nazionale italiana dilasciava il segno come non si sperava. Dopo 27 anni dall’unica partecipazione precedente (1997), gli azzurri di Riccardo Trillini scrivevano la storia: prestazione monumentale nel Mora?a Sport Center di Podgorica, di fronte a 6mila spettatori, battendo 34-32 i padroni di casa del Montenegro e bissando il 32-26 di pochi giorni prima al Pala San Giacomo di Conversano.Stessa regione, nuova città. Ritorno in Puglia, per la prima volta nella storia con il Palasport di Fasano a essere teatro della sfida contro la. Seconda giornata del gruppo 4 di qualificazione aglie punti pesanti nella lotta per secondo o terzo posto. Si era reduci dalla sconfitta di misura contro la Spagna (31-30) mercoledì scorso a Segunto. Pur nel ko, dei segnali positivi si erano notati e ci si aspettava una risposta di carattere, in un Palasport gremito.