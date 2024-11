Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 1-1: Lautaro e Lukaku deludono, rimpianto Buongiorno

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Voti, top e flop del big match del Meazza valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Al vantaggio di McTominay risponde la prodezza di Calhanoglu: il turco sbaglia anche un rigore nella ripresaPari e patta nello scontro al vertice tranella notte di San Siro. McTominay gela il popolo nerazzurro, prima del bolide dalla distanza di Calhanoglu.in azione (LaPresse) – Calciomercato.itLuci e ombre per una volta per il regista turco, che nel secondo tempo fallisce il rigore del sorpasso colpendo il palo. Primo errore dal dischetto in Serie A e con la casacca nerazzurra per l’ex Milan.è un muro nel cuore della difesa di Conte, mentre Acerbi dall’altra parte annulla(fischiatissimo e insultato dal suo ex pubblico). Delude ancheMartinez, la leggerezza di Anguissa rischia di costare carissima al