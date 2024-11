Sport.quotidiano.net - Occasione Atalanta. Dea, assalto alla vetta con l’ex Samardzic

Ultima fatica prima della sosta per l’, lanciata con 22 punti (tre in meno del Napoli capolista che oggi affronta l’Inter) e reduce da cinque vittorie consecutive in campionato e da una striscia di otto risultati utili consecutivi dallo scorso 28 settembre, con sei successi e due pareggi, includendo la Champions. Oggi nell’anticipo delle 12.30 al Gewiss Stadium arriva l’Udinese, in buona posizione di classifica con 16 punti grazie ad un avvio esplosivo, ma in calo dopo un bimestre con cinque sconfitte alternate a due vittorie casalinghe contro Lecce e Cagliari. Pronostico sulla carta tutto per i nerazzurri che però non avranno Charles De Ketelaere, bloccato da un risentimento muscolare che dovrebbe consentirgli il recupero già per la ripresa contro il Parma, e Sead Kolasinac, anche lui out fino a fine mese per un risentimento muscolare.