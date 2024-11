Lanazione.it - Molesta i clienti in centro e strattona gli agenti, ventenne denunciato

La Spezia, 10 settembre 2024 – Avevano bevuto un po’ troppo iniziando a infastidire idi uncommerciale. E neppure l’arrivo delle divise li ha calmati tanto che il più giovane, un, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’atteggiamento aggressivo nei confronti dei passanti ha fatto scattare la richiesta di intervento alla polizia municipale. Glicoordinati dal comandante Francesco Bertoneri hanno raggiunto la zona e cercato di calmare i protagonisti dal fuoriprogramma ma uno dei due ha tenuto un atteggiamento aggressivo rinunciando a fornire le proprie generalità. E’ stato così richiesto l’intervento della polizia che ha accompagnato in Questura i due uomini. Il più giovane, risultato poi privo di documenti, è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici per identificarlo.