Ilnapolista.it - Milan difensivamente inguardabile, ora Fonseca usi il buon senso per correggere la fase difensiva (CorSera)

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

Dopo la trasferta di Cagliari, è unsotto accusa quello che si legge questa mattina sui quotidiani. Il pareggio per 3-3 contro la squadra di Nicola ha il sapore di una sconfitta. Il Corriere della Sera parla di mancanza dida parte die di una difesa.Contro il Cagliari come una sconfitta, difesa delPrima descrive la partita Carlos Passerini sul Corriere della Sera:Come una sconfitta. E di quelle pesanti, che fanno male, che rischiano di restarti nella testa, a lungo, come uno choc. Un, irriconoscibile nel gioco e nell’atteggiamento rispetto alla notte dell’impresa di Madrid, torna da Cagliari con un pareggio amarissimo, più ancora per la prestazione che per il risultato in sé, che comunque rischia di pesare parecchio nella rincorsa allo scudetto.