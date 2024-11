Bergamonews.it - L’Atalanta si accende nella ripresa: da 0-1 a 2-1 sull’Udinese, è vetta provvisoria col Napoli

Bergamo. Prima di tutto, i numeri: 8 vittorie (5 di fila in assoluto, 6 in Serie A) e 2 pareggi nelle ultime 10 partite, 6 clean sheet, 26 gol fatti e 4 subiti. Poi la classifica: 25 punti in 12 partite, media superiore ai 2 punti a partita, la stessa quota delche stasera sarà protagonista del big match con l’Inter. La morale:è in corsa, eccome, per le posizioni di vertice. E conferma di aver anche la virtù della pazienza, che, si sa, appartiene ai forti. E questa Dea non può non essere definita tale, perché l’Udinese al Gewiss non viene a fare da comparsa, se la gioca alla grande. E serve avere le armi per vincere certe partite. I nerazzurri le hanno.Gli infortuni di De Ketelaere e Kolasinac costringono Gasperini a rivedere le scelte e soprattutto accorciano le rotazioni: la scelta ricade su Samardzic nel tridente e un turno di riposo per Ederson almeno dall’inizio, ma dopo 24 minuti il brutto trauma distorsivo alla caviglia subito da Djimsiti lo costringe a rivedere i piani e inserire il brasiliano, passando di fatto ad un 4-2-3-1 con De Roon (alla 282ª presenza, record assoluto in Serie Astoria del club) affiancato dal brasiliano per contenere le incursioni delle mezz’ali friulane.