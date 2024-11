Impresaitaliana.net - Il presidente dell’Unione Industriali Napoli a Landini: “Irresponsabile, basta incitare alla violenza”

Jannotti Pecci,, sottolinea: “Una palese assurdità contenuta nelle richieste avanzate dCgil: il blocco dei licenziamenti”. Definiscela condotta del segretario generale della Cgil, assurda la proposta del blocco dei licenziamenti e pericolose le affermazioni circolate in questi ultimi giorni. Così il, Costanzo Jannotti Pecci, tira per la giacca Maurizio.«Il Segretario Generale di una organizzazione sindacale dovrebbe assumere sempre comportamenti responsabili. Il contrario di quanto sta facendo il leader della Cgil Maurizio– afferma Jannotti Pecci – Se il suo invitorivolta sociale poteva essere spiegato con una di quelle frasi fuori posto che sfuggono in momenti di concitazione, anche se non sono mai giustificabili, avere ribadito il concetto a distanza di 24 ore dimostra assoluta indifferenza verso i possibili effetti dannosi della sua incredibile affermazione.