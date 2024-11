Metropolitanmagazine.it - Ecco chi sono tutti gli ex fidanzati di Selvaggia Lucarelli

chigli exdellaè stata sposata con Laerte Pappalardo dal 2004 al 2007. I due siconosciuti nel 2003 grazie a L’Isola dei Famosi, a cui aveva partecipato in veste di opinionista in studio. Quell’anno tra i concorrenti c’era anche Adriano Pappalardo, e il figlio seguiva spesso l’operato del padre dagli studi televisivi del reality show. Tra i diretti interessati scocca subito la scintilla: “Mi ha travolto con la sua irruenza“, ha spiegato poi la scrittrice nel corso di un’ospitata più recente a Pomeriggio 5. Cinque mesi dopo, nel maggio del 2004, la coppia attende il loro primo figlio, Leon (nasce il 15 gennaio 2005), e tale scoperta porta laad annunciare pubblicamente le nozze, tenutesi il 15 luglio 2004 in un ex convento all’interno delle terme di Caracalla a Roma: tra gli invitati, circa ottanta, spiccano Alessia Ventura, Patrizia De Blanck, Giada De Blanck e l’attore Davide Ricci.