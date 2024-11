Spettacolo.periodicodaily.com - Disponibile il Primo EP “La Mela del Serpente” di La Classe Media

Da venerdì 8 novembre èsu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “LADEL”, ilEP de LA.Scopri “Ladel”, L’EP di Debutto de Lain Arrivo il 8 Novembre 2024Dal 8 novembre 2024, è finalmentesu tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico ilEP de La, intitolato “Ladel” (Overdub Recordings). Il progetto segna l’inizio di un nuovo capitolo musicale per la band e offre ai fan un assaggio del loro sound distintivo, con un mix di rock alternativo, indie e post-punk.Un’Opera Intima e PersonaleLadelè ilEP di La, composto da quattro brani scritti dal frontman Stefano Ronchi (basso e voce) al suo ritorno in Italia dopo un’importante esperienza all’estero.