Calciomercato.it - Clamoroso De Zerbi: ha sbattuto il contratto in faccia ai giocatori

Ore calde per l’allenatore del Marsiglia che si è pesantemente sfogato dopo la sconfitta con l’Auxerre: spettro dimissioni realeSono ore calde per tanti allenatori in questi giorni di riflessioni, delusioni, amarezze e sfuriate. In Italia Juric si è sfogato in conferenza stampa prima della partita col Bologna che può essere la sua ultima in giallorosso. Il croato ha criticato la squadra per l’atteggiamento e la mancanza di partecipazione nel match in Belgio, di nuovo dopo l’umiliazione di Firenze. Paradossalmente anche Guardiola sta vivendo un momento buio: per la prima volta nella sua carriera ha perso quattro partite di fila, tra campionato e Champions League.Roberto De(LaPresse) – calciomercato.itIn Germania in difficoltà c’è il Borussia Dortmund, che ha già perso 4 partite su 10 ed è in settima posizione a 10 punti dalla capolista Bayern.