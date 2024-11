Donnaup.it - Calamari in padella: un secondo leggero, aromatizzato al limone.

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

insono unsfizioso e, ideali per alleggerirsi dopo le abbuffate festive.Profumatissimi e al, sono fantastici per qualsiasi occasione: che sia un pasto in famiglia o un incontro con gli amici, delizieranno il palato, senza appesantire lo stomaco. Ma le buone notizie non finiscono qui: sono semplici da preparare e velocissimi da servire, ancora caldi e fumanti, ma sono ottimi anche tiepidi o freddi per ingolosire gli ospiti. Per una resa da manuale, servitevi solo ed unicamente di ingredienti selezionati e di qualità.Curiose di scoprire come procedere? Mettevi ai fornelli, noi iniziamo!in: ingredienti e preparazionePer la preparazione di questo piatto vi occorreranno:limoni biologici, 2, 300 gaglio, 1 spicchioolio evo, q.