Ilgiorno.it - Baci proibiti con l’allieva. Tre anni e 9 mesi al prof. Ora anche la scuola rischia

Alla fine, quella foto scattata nei bagni dellada un altro studente che li aveva sorpresi aarsi, gli è stata fatale. È stato condannato ilessore, oggi di 65, finito a processo per atti sessuali con minore – la sua allieva, che all’epoca dine aveva 16 - con l’aggravante dell’abuso derivante dalla sua posizione di insegnante. Tree novedi reclusione, a cui si aggiunge una provvisionale immediatamente esecutiva di 10mila euro e un risarcimento per dfisici e morali ancora da stabilire. Il posto di lavoro era già perso appena la vicenda era stata scoperta e lui era stato prima sospeso e poi licenziato. Una storiaccia quella emersa nel 2019, quando quella foto, scattata in un istituto tecnico di Lissone, era finita sulla scrivania dei dirigenti scolastici e, dopo un’opportuna segnalazione, ne era scaturito un processo.