Ascoli, c’è il Pontedera. Obbligatorio vincere

ritenta un’altra volta, magari sarai più fortunato. I bianconeri oggi (avvio alle ore 15 al segnale di Pizzi di Bergamo) nel delicatissimo scontro salvezza colallenato dall’ex Menichini ci riprovano per l’ennesima volta. Servirà anche un po’ di buona sorte per compensare l’insufficiente livello espresso in campo dai giocatori. Tanti i risultati buttati e i punti persi per strada sia prima dell’esonero di Massimo Carrera che soprattutto dopo. Paradossalmente le scelte operate dal dopo Carpi in poi hanno visto scenari decisamente peggiori anche a seguito della scelta di affidarsi ad un allenatore esperto come Mimmo Di Carlo. Anzi in realtà quest’ultimo non è riuscito ad ottenere più di 2 punti nelle 6 gare che lo hanno visto guidare il Picchio. Se guardiamo la media in questo momento portata avanti dall’attuale timoniere bianconero (0,33% a partita) vengono davvero i brividi, perché se non ci sarà quanto prima una drastica inversione di tendenza probabilmente si andrà incontro ad un’altra retrocessione.