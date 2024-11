Gaeta.it - Altro che mercatini nordici: il villaggio di Natale di Roma è l’evento più atteso da tutti i turisti (magia e divertimento assicurati)

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’approssimarsi del periodo natalizio, le città di tutto il mondo si accendono di luci e suoni che annunciano l’arrivo delle festività.Tra queste,si distingue in modo particolare grazie al suo incantevoledi, un evento che cattura l’attenzione die residenti, promettendo un’esperienza unica e indimenticabile. Situato a Casal Palocco, nel cuore della vivaceSud, ildel Solara Garden è il fulcro dellanatalizia che avvolge la capitale d’Italia. Da oltre 27 anni, questoimmersivo non è solo un mercato, ma un vero e proprio viaggio sensoriale che emoziona e incanta.Fin dal primo momento in cui si varca la soglia del, si viene accolti da un panorama mozzafiato: un bosco di abeti, sia naturali che artificiali, che si fondono armoniosamente con il salone principale.