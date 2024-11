Terzotemponapoli.com - Altobelli: “Conte? Verrà rispettato dai tifosi”

Alessandro, ex attaccante dell’Inter e campione del mondo della Nazionale del 1982, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Da ex nerazzurro ha parlato del match di stasera contro il Napoli. L’ex attaccante si è soffermato soprattutto su Lukaku e sui due allenatori che stasera si daranno battaglia. Di seguito le sue dichiarazioni al quotidiano sportivo di Torino.e la lotta per lo Scudetto“Siamo solo all’inizio, però abbiamo visto che Inter, Napoli, Juve, Milan e Atalanta hanno qualità: tutte loro possono dire la loro”.Comeaccolto?“Penso bene. Idell’Inter hanno sempre dimostrato di essere sportivi.si è comportato bene con i nerazzurri,. Parliamo di una brava persona e di un ottimo allenatore”.sull’accoglienza per Lukaku“Idell’Inter pensano che Lukaku sia un traditore.