Gaeta.it - Aggressione e controllo: notte di tensione a Napoli tra incidenti e interventi delle forze dell’ordine

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio drammatico ha caratterizzato la serata partenopea, dove un tassista ha investito una donna in Piazza Trieste e Trento, allontanandosi senza prestare soccorso. Questo fatto ha suscitato grande preoccupazione e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella città.La donna, seppur cosciente, ha necessitato di un trasporto d’urgenza in ospedale per ricevere cure appropriate. Grazie alle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e ad alcune testimonianze, lesono riuscite a rintracciare il conducente fuggitivo. L’uomo è stato denunciato per omissione di soccorso, mentre la vittima ha avuto la fortuna di non riportare ferite gravi.Un intervento complesso nel cuore diIn un’altra opera di monitoraggio della sicurezza pubblica, laè stata teatro di controlli intensivi condotti dai Carabinieri, attivati dopo varie segnalazioni di comportamenti sospetti.