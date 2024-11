Triestina Clotet spintona Krollis dopo l’espulsione | Inaccettabile con me ha chiuso VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

All’indomani di-Giana Erminio, partita del girone A di Serie C, non si parla tanto del risultato finale (0-1) quanto della reazione di Pepaldi Raimonds. Il tecnico catalano ha infatti perso le staffe quando il suo giocatore ha ricevuto un cartellino rosso al 34? e si è scagliato contro di lui, strattonandolo con veemenza.Le immagini sono ben presto diventate virali, tuttavianon ha voluto chiedere scusa. Al contrario, ha ribadito: “quello che è accaduto, il mio gesto è stato giusto.ha fatto una cosa, danneggiando non solo lama il calcio in generale. Con me ha“.-Giana Erminio.I padroni di casa restano in 10 perdi.Misteraccorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.