Iltempo.it - Tonnellate di tubi e ferraglia, colpo di grazia alla Fontana di Trevi

Ild'occhio della «nuova»di, vuota per restauro in corso e sormontata da quintali e quintali di ringhiere e ponteggi, non è proprio quel che i cittadini si aspettavano di vedere, pur se solo per poche settimane. Anche perché il progetto della passerella pedonale illustrato dal Campidoglio il mese scorso mostrava pareti e corrimano trasparenti (come durante il restauro del 2015, targato Fendi) e non griglie di metallo. Eppure la promessa era chiara: «Il monumento - spiegava il Comune - continuerà a essere visibile per tutta la durata dei lavori, grazie a recinzioni di minimo impatto e il più possibile trasparenti». L'impatto però è tutt'altro che minimo, la trasparenza un'opinione. Fino a ieri sera poi, accanto ai cartelli che indicano l'ingressopedana da via della Stamperia e gli orari di apertura (dalle 9 alle 21 tutti i giorni tranne lunedì e venerdì, a partire dalle 11), campeggiavano persino le immancabili reti arancioni.