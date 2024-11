Agi.it - Tacconi torna in ospedale, ma per ritirare un premio

AGI - Stefano, ex portiere della Juventus e della Nazionale, èto all'Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove era stato ricoverato in seguito all'aneurisma cerebrale che lo ha colpito nel 2022. L'ex portiere della Juventus, a un anno dalle sue dimissioni dall', avvenute nell'ottobre del 2023, èto nel centro foggiano peril "Difesa Salute", undi un'associazione di San Giovanni Rotondo, e ha voluto incontrare il personale medico dell'voluto da San Pio. Così, ha incontrato anche Michele Gravina, il fisiatra medico dell'Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa di Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo che lo ha avuto in cura. "Per lui - ha detto il fisiatra - è stata una grande emozione.