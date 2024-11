Tvzap.it - Strage di Nuoro, la triste notizia sulla mamma sopravvissuta

di, la– Si aggrava il bilancio delladidello scorso 25 settembre. È morta anche Maria Esterina Riccardi, l'anziana di 84 anni che era stata colpita dal figlio, l'operaio forestale di 52 anni Roberto Gleboni. Ha resistito 45 giorni. ( dopo le foto) di, laSi è spenta all'ospedale aMaria Esterina Riccardi, l'anzianadi Roberto Gleboni, l'operaio che lo scorso 25 settembre in via Ichnusa ha ucciso moglie, due figli e il vicino di casa, per poi togliersi la vita.