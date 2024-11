Gaeta.it - Si chiama dieta Sirt ed è la preferita dei Vip: avrai il metabolismo velocissimo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La, ha catturato l’attenzione di molte celebrità e appassionati di benessere per la sua promessa di accelerare ile favorire la perdita di peso.Questa, ideata dai ricercatori Aidan Goggins e Glen Matten dell’Università di Surrey in Inghilterra, si fonda sull’assunzione di particolari alimenti noti come “foods“, ricchi di composti in grado di attivare leuine. Queste proteine, definite “super regolatori metabolici”, rivestono un ruolo cruciale nel controllo del, nella combustione dei grassi e nella prevenzione di alcune malattie.Cosa sono ifoods?Lasi distingue per la sua enfasi suifoods, che includono verdure a foglia verde, frutti di bosco, tè verde, caffè, cacao, noci e vino rosso. Questi alimenti sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, che contribuiscono ad aumentare i livelli diuine nel corpo.