Pagelle Juventus-Torino 2-0 voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Ledi2-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la dodicesima giornata della. All’Allianz Stadium il derby della Mole lo sbloccano i bianconeri grazie alla rete di Weah, on fire in questa fase della stagione. Nel secondo tempo, poi, è Yildiz, e chi se no nel giorno del compleanno numero cinquanta di Del Piero, a chiudere i conti nel finale, firmando definitivamente i tre punti e costringendo i granata alla resa. Di seguito ecco iai protagonisti dell’incontro.GLI HIGHLIGHTSLEDI2-0(4-2-3-1): Perin 6; Savona 6 (42’st Danilo sv), Gatti 6.5, Kalulu 6.5, Cambiaso 7; Locatelli 6.5, Thuram 6.5; Weah 7, Koopmeiners 6.5, Yildiz 7 (41’st McKennie sv); Vlahovic 5.5 (28’st Conceicao 6.5). In panchina: Pinsoglio, Di Gergorio, Cabal, Fagioli, Mbangula.