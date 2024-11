Ostia la ragazza che accusa il fratello | Violentata davanti alla PlayStation

Leggi l'articolo completo su Open.online

F.M. è imputato a Roma per violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della sorella. A cui faceva togliere gli occhiali prima di picchiarla. Perché romperli sarebbe stato un problema. Nei suoi confronti il pubblico ministero ha chiesto sette anni e mezzo di carcere. Le violenze, secondo l’istruttoria, sono cominciate quando lei aveva 12 anni. E sono andate avanti fino a marzo 2020. Il tutto è accaduto ae la data finale è stata il 6 luglio, quando lei e la madre escono per portare a spasso il cane «ma l’intenzione della ragazzina è far conosceremamma il fidanzato di qualche anno più grande». Lei non gradisce e decide di andarsene. E la figlia da quel giorno non ritorna più a casa. La«Ci hanno contattati per una ragazzina in difficoltà», ha dichiarato una delle agenti chiamata a testimoniare in aula secondo quanto riporta Il Messaggero.