Mistermovie.it - Mister Movie | Lo spettacolo comico di Steve Carell della HBO aggiunge Phil Dunster di T. Lasso

Leggi l'articolo completo su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia., famoso per il suo ruolo di Jamie Tartt in Ted, è pronto per una nuova avventura televisiva. Dopo il successoserie Apple TV+ che ha chiuso i battenti con la sua terza stagione l’anno scorso, l’attore britannico è stato arruolato da HBO per il suo prossimo grande progetto.Un Nuovo Capitolo persarà parte del cast di una nuova commedia senza titolo, che vede come protagonista. Al momento, i dettagli sul personaggio interpretato dasono avvolti nelo, ma la sua partecipazione ha già suscitato grande interesse.Il Successo diin TedLa performance diin Tedgli è valsa la sua prima nomination agli Emmy come miglior attore non protagonista in una serie comica.