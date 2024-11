Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Juan Jesus verso l’addio? C’è l’ipotesi scambio

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Arrivano novità in merito a: per lui ci sono le prime voci legate a un possibile addio, a stretto giro, alla SSC. L’ex Inter e Roma può rientrare in uno.Quali saranno i movimenti diche ileffettuerà neldi gennaio? È lecito pensare che il club azzurro possa essere attivo anche nella sessione invernale, dopo gli sforzi fatti nella scorsa estate. Reparto che sarà particolarmente sott’occhio è la difesa, a partire magari dagli esterni: non è affatto un mistero che il club del presidente Aurelio De Laurentiis ha cercato in tutti modi di accaparrarsi anche un calciatore sulle fasce, senza tuttavia riuscirvi.Non solo le corsie esterne, ma qualche novità potrebbe esserci anche tra i centrali. Il nome più caldo in queste ultime ore è quello di Vitao, difensore di proprietà dell’Internacional (qui per le ultime novità).