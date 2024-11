Ilfattoquotidiano.it - Le storie dei valenciani costretti a lavorare con la Dana: la logica del profitto si oppone alla vita

Mercoledì 30 ottobre il proprietario di un ristorante al centro commerciale Bonaire di Aldaya (Valencia) contatta le dipendenti. Chiede cosa abbiano fatto coi soldi in cassa del giorno precedente. Solo che martedì 29 ottobre non è stato un giorno normale; è il giorno dell’alluvione nella Comunità Valenciana, quella che ha già strappato più di 220 vite.“Nelle ore successive a, il proprietario si è preoccupato prima e più dei soldi, dell’inventario del negozio, che della sicurezza di noi dipendenti. Ci ha chiesto cosa fosse successo col denaro, se avessimo chiuso la cassa”, così Barbara, lavoratrice del ristorante, intervistata su Cadena Ser. “Abbiamo rischiato la pelle per vendere quattro menù in più”, ha aggiunto.Il 4 novembre Fabián, elettricista, intervistato da Rtve: “Mi chiama il capo alle 7:30 del mattino, molto irritato chiedendomi perché non mi trovi a lavoro, dicendomi che il mio obbligo è stare lì alle 7 del mattino e che chieda a qualche vicino che mi ci porti se non posso arrivare da solo.