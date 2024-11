Ilgiorno.it - La Motorizzazione nell’ex aula bunker non piace ad autoscuole e privatisti. Pratiche ed esami col contagocce

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Como – Sta creando problemi allee anche agli utenti privati lo spostamento dellanella nuova sede allestitanel carcere Bassone. A causa di problemi con la connessione molte attività devono essere svolte altrove: ad esempio glidi teoria per la patente di guida che devono svolgersi a Lecco, mentre per glipratici di guida per le moto idevono andare a Erba, nel piazzale messo a disposizione da Lariofiere. Va peggio ai camionisti alle prese con ledi revisione dei loro automezzi, costretti a spostarsi fino a Varese. A sollevare il problema non sono sole, rappresentate dall’Unasca, ma anche molti privati che sono in attesa di poter procedere cone revisioni dovranno attendere fino a fine mese.