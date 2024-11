Notizie.com - La banca deve risarcire chi ha conti cointestati: Ecco quando può e deve avvenire!

Immagina di aprire un conto ininsieme al tuo partner, a un familiare o a un socio di lavoro. Condividere un conto corrente cointestato può sembrare una scelta pratica, ma porta con sé sia vantaggi che rischi di cui è bene essere a conoscenza. E non è solo una questione di fiducia tra i cointestatari: la gestione del conto da parte dellapuò a volte portare a situazioni inaspettate, con conseguenze economiche importanti. In certi casi, infatti, laè tenuta ai titolari di. Ma in quali situazioni può accadere questo?laè chiamata a rimborsarti – Notizie.comVantaggi e insidie del conto corrente cointestatodecidiamo di cointestare un conto, scegliamo di condividere non solo le risorse, ma anche le responsabilità legate a quella gestione.