Il micidiale mito della vittoria mutilata incombe sull’Ucraina ferita

A Budapest erano riuniti i leaderComunità politica europea, più di quaranta stati, convocati per discutere del futuro del continente, all’indomani di Trump. Il pletorico organo si era riunito per la prima volta nell’ottobre 2022, su sollecitazione di Macron, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Gli è letteralmente passata sopra la testa lo scambio di affettuosità fra Putin e Trump: vediamoci, ci vediamo. Orbán ha fatto la ruota, Zelensky ha ribattuto, a futura memoria. L’altro giorno Kristina Berdynskykh riferiva qua le reazioni ucraine al trionfo di Trump. “La cosa principale che accomuna tutti – concludeva – è la consapevolezza che Kyiv dovrà ora fare sempre più affidamento sulle proprie forze nella guerra contro la Russia”. Constatazione piena di onore, ma naturalmente nessuno può pensare che l’Ucraina sia in grado di sostenere con le sole proprie forze, e nemmeno con quelle residue e avaramente centellinate degli alleati, la guerra con la Russia.