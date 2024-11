Sport.quotidiano.net - Il futuro si tinge di viola. Le giovanili e poi il sogno. Comuzzo va in Nazionale. E con lui c’è anche Kean

La notizia è rimbalzata nel tardo pomeriggio, quando nessuno se lo aspettava. Pietroè stato convocato per la prima volta da Luciano Spalletti inmaggiore per gli impegni contro Belgio e Francia in Nations League. Di certo non un fulmine a ciel sereno viste le prestazioni del centraleclasse 2005, che nel giro di un mese è passato dalla convocazione in Under 20, a quella in Under 21 (dove sostituì l’infortunato Viti) e infine alla chiamata di Spalletti. Una occhi aperti per lui che adesso è però concentrato solo sul Verona. Ieri la Fiorentina è rientrata dopo l’ora di pranzo dalla sfortunata trasferta di Cipro. Nessun dramma per la sconfitta, la squadra ha raggiunto ilPark per poi rientrare a casa. Niente allenamento, si tornerà in campo oggi alla vigilia della sfida contro l’Hellas.