Ilveggente.it - I pronostici di sabato 9 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1

di, tornano in campo tutti i principali campionati:A,1 e.La dodicesima giornata diA prosegue questocon altre tre partite: Venezia-Parma statistiche alla mano promette gol, mentre la Juventus ha le carte in regola per superare nel derby il Torino assai deludente nell’ultimo periodo dopo un avvio di campionato che aveva fatto ben sperare i tifosi granata.IdiA,1 (LaPresse) – IlVeggente.it Possibile trappola per il Milan a Cagliari: non ci saranno gli spazi di Madrid da attaccare, e servirà la massima attenzione per non fare flop.Isulle altre partiteIl Veggente ha inoltre scelto queste partite da “over 2,5” e “gol” (entrambe le squadre segnano): Bochum-Bayer Leverkusen e Mainz-Borussia Dortmund di, Angers-PSG di1, Brighton-Manchester City di