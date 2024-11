361magazine.com - Grande Fratello, Enzo Paolo e Javier: nuove confidenze di Shaila e Lorenzo

Leggi l'articolo completo su 361magazine.com

preoccupato per: ecco cosa pensa di LorTurchi preoccupato perinizia una conversazione con il pallavolista dopo gli ultimi avvenimenti. Il noto coreografo riporta ale sensazioni di Lornei confronti di: “Lorsta avvertendo un po’ di recitazione da”.Leggi anche, Lormette in guardia un concorrente: “Be careful”Ecco cosa è emersoAncheconcorda con le parole del ballerino e pensa esattamente la stessa cosa: Lornon riesce a fidarsi completamente diGatta.continua: “Chi fa delle cose, le farà sempre, perché è fatto in un certo modo. Quello che ha fatto lei, non ha senso, per questo tutti pensano che lei abbia recitato”. Il ballerino inoltre ha notato che siasia Lor, adorano stare sotto i riflettori, e dunque finché avranno le telecamere puntate adesso la loro storia d’amore continuerà, e concludendo esclama: “Poi, spero per loro, ci sia anche del vero”.