Genshin Impact: Novità e Primogemme GRATIS con l'aggiornamento 5.2

Dopo5.1 di, HoYoverse nella giornata di ieri ha presentato ledella versione 5.2, la quale sarà disponibile a breve e come sempre garantisce a tutti i giocatori, per un periodo di tempo limitato,riscattabili tramite gli appositi codici.perIniziamo prima di tutto dalleottenibili con5.2, le quali saranno disponibili per un periodo di tempo limitato, dunque affrettatevi al riscatto.Ecco una lista completa dei codici promozionali e delle relative ricompense:6ALMWAVKLK35 : 100e 10 Cristalli7TLMXSD243JR : 100e 5 LibriJS45ETDJLKMD : 100e 50.000 MoraPer riscattare i codici vi basterà recarvi sul sito ufficiale di, loggandovi con il vostro account, oppure in gioco andando nelle Impostazioni e selezionando Account > Riscatta ora, digitando infine il codice corrispondente.