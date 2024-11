Ilrestodelcarlino.it - Emergenza maltempo, serata a San Lorenzo

Proseguono gli eventi di Fratelli d’Italia sul territorio argentano. Lunedì prossimo dalle 20.30 nell’aula magna dell’ex chiesa di San, nell’ex convento dei cappuccini, si parlerà del tema più caldo al momento, quale è l’alluvione. Unafondamentale per fare chiarezza su cause e soluzioni in cui interverranno il vicesindaco del comune di Ferrara nonché candidato alle prossime elezioni regionali Alessandro Balboni e Claudio Miccoli, geologo e già funzionario tecnico della Regione. Introdurranno lai capigruppo di opposizione Gabriella Azzalli (Argenta Rinnovamento) e Nicola Fanini (segretario argentano del partito di Giorgia Meloni). "Sarà l’occasione – afferma Fanini (nella foto con Azzalli) – per fare chiarezza su cosa non ha funzionato ancora una volta. Il coinvolgimento del territorio argentano negli eventi alluvionali delle ultime settimana è stato notevole; agricoltori, attività e cittadini meritano una visione chiara di cosa sta succedendo e grazie al dottor Miccoli potremo capire cosa ci aspetta nel prossimo futuro.