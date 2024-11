Donnaup.it - Eliminare la puzza di fritto, pesce e fumo in casa: rimedio facile e veloce!

ladiin!La cucina, il regno meraviglioso e magico di cui siamo imperatrici, è intrisa di sapori, profumi e, nostro malgrado, a volte anche di cattivo odore, quello dio di!Capita a tutte! Prese dal sacro fuoco creativo davanti ai fornelli, ci dilettiamo nella realizzazione di ricette, già sperimentate o inedite che siano, e non pensiamo alle conseguenze! Così ci ritroviamo a dover spalancare porte e finestre, nel tentativo di cambiare un’aria pesante e poco gradevole!Eppure esistono alcuni saggi accorgimenti che, se adottati, vi eviteranno questo spiacevole inconveniente, soprattutto quando siete alle prese con la preparazione di croccanti fritturine o piatti di mare. Pronte? Alla scoperta allora!ladiin!Fino ad oggi le avete provate un po’ tutte contro l’odore di: scorza di limone nell’olio bollente, coperchi sulle padelle, etc? Ma nulla è cambiato e inpermane un’aria un po’ nauseabonda! Tutto sembra ricordare le vostre prodezze in cucina: intrisi sono i divani, le tende, i capelli e gli abiti! Non è bastata la cappa aspiratrice? Non disperate! Anche a questo c’è! Intanto provate a sostituire l’olio di frittura: pare, infatti che il cattivo odore venga generato dal tipo diemanato! Più lentamente un olio si surriscalda, meno sarà impregnante.