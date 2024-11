Devi sapere una cosa su Shaila Grande Fratello Enzo Paolo a quattr’occhi con Javier | poi la rivelazione da gelo sull’ex velina

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Alnon si placano le polemiche riguardo al comportamento diGatta nei confronti diMartinez. Mentre alcuni inquilini della casa hanno deciso di perdonare l’exdi Striscia la Notizia, che è passata dalle braccia del pallavolista argentino a quelle di LorSpolverato nel giro di pochissimo tempo, altri non sembrano disposti a fare altrettanto. Tra questi ultimi c’èTurchi, il marito di Carmen Russo, che fin dall’inizio si è schierato apertamente a favore diha più volte espresso il suo disappunto nei confronti di, dimostrando di non nutrire unastima per la giovane concorrente. Neanche la comune passione per la danza è riuscita a mitigare il giudizio negativo del coreografo. Pochi minuti fa, parlando conha fatto un’analisi approfondita della situazione tra il suo amico e la ballerina.