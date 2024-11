Secoloditalia.it - “Dalla formazione all’industria, la ripartenza del nucleare in Italia”: il 26 novembre un convegno a Roma

Martedì 262024 a partire dalle 9, a Palazzo Altieri nella sede di Banca Finnat Euramerica diin piazza del Gesù, 49 si terrà la VI Edizione di iWeek dal titolo “, ladelin”.Dopo una prima tappa con “, si può fare?” a ottobre dello scorso anno, che ha portato a un sì convinto del Governo all’interrogativo postoquarta edizione di iWeek tenutasi sempre nella sedena di Banca Finnat con i rappresentanti di gran parte delle maggiori realtà del settore energetico e del compartono, e il secondo appuntamento “Ilno nella sfida al cambiamento climatico” incentrato sulla ricerca in ambitoall’Università degli Studi di Pavia lo scorso aprile che ha messo in risalto le eccellenzene in questo ambito, iWeek Srl, la joint venture tra V&A – Vento & Associati e Dune Tech Companies, torna così a occuparsi di uno dei temi più caldi del dibattito in corso sulle decisioni da prendere per conseguire l’ambizioso obiettivo della decarbonizzazione entro il 2050 previsto dal Green Deal europeo.