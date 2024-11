Romadailynews.it - Cancro al polmone – Diagnosi precoce analizzando il respiro

Leggi l'articolo completo su Romadailynews.it

Sviluppati nuovi sensori perdelal. Si tratta di sensori ultrasensibili su scala nanometrica che analizzano la chimica delper scoprire cosa sta succedendo all’interno del corpo, come ad esempio l’insorgenza di malattie gravi. La possibilità di analizzare gli “indizi” chimici deldi una persona potrebbe aiutare i medici a fareprecoci e migliore le prospettive di vita di pazienti gravemente malati.In uno studio pubblicato su ACS Sensors (rivista della American Chemical Society), ricercatori della Università di Zhejiang, Hangzhou, Cina riferiscono di aver sviluppato sensori che, in test su piccola scala, sono stati in grado di distinguere cambiamenti chiave nella chimica deldi persone conai polmoni.Poiché l’espirato contiene molti gas, come vapore acqueo e anidride carbonica ed altri composti presenti nell’aria, Pingwei Liu e Qingyue Wang, Università di Zhejiang, Hangzhou Cina, e colleghi hanno analizzato spettroscopicamente questi gas ed hanno dimostrato che il calo di una sostanza chimica, l’isoprene, indicherebbe la presenza diai polmoni.