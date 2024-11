Liberoquotidiano.it - Borrell in visita a Kiev rende omaggio a Muro della Memoria per le vittime della guerra

Leggi l'articolo completo su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista), 09 novembre 2024 L'Alto rappresentantepolitica estera Ue, Josep, è arrivato in Ucraina. "Aper la mia quintadopo l'invasione su larga scala da parteRussia e l'ultima in qualità di Alto rappresentante e vice presidente"Commissione Ue, ha scrittosu X, allegando al post una foto del suo arrivo in treno. "Il sostegno dell'Ue all'Ucraina è stata la mia priorità personale durante il mio mandato e rimarrà in cima all'agenda dell'Ue", ha aggiunto. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev