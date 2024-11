Gaeta.it - Bacoli celebra il trentennale della Dop dei Vini dei Campi Flegrei con un convegno dedicato alla viticoltura

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il Consorzio di Tutela deideie di Ischia ha ufficializzato unspeciale per commemorare ildel riconoscimentoDenominazione di Origine Protetta per iregione. Il tema scelto per l’incontro è “Deroicacittà del vino” e si svolgerà sabato 23 novembre, a partire dalle 10:30, nella Sala Ostrichina del Parco Vanvitelliano del Fusaro a, in provincia di Napoli. Si prevede una giornata ricca di interventi e discussioni che metteranno in luce l’importanza culturale, turistica e sociale del vino per il territorio.Ilcomezione di un traguardoMichele Farro, presidente del Consorzio, ha sottolineato l’importanza dell’evento, definendolo un doppio traguardo: lazione delDop deie l’adesione diall’Associazione Nazionale Città del Vino.