Thesocialpost.it - Altra aggressione sui treni : sindacati denunciano emergenza sicurezza

Una capotreno di 48 anni è stata aggredita ieri sera su un treno della linea Milano-Mortara mentre il convoglio stava per arrivare alla stazione di destinazione. La donna, intervenuta per chiedere a un passeggero di spegnere la sigaretta, è stata colpita con uno schiaffo dal giovane, il quale, dopo l’alterco, è riuscito a fuggire scendendo alla fermata di Mortara. Nonostante la chiamata al 112, all’arrivo dei carabinieri l’aggressore si era già dileguato, sottolineando ancora una volta la criticità della situazionesui mezzi di Trenord.Leggi anche: Tragico incidente in parapendio, recuperato il corpo di Carlo. Morto a 57 anniCresce l’allarme per laL’episodio si inserisce in un trend allarmante: iun costante aumento delle aggressioni al personale ferroviario, con 44 casi segnalati soltanto nel 2023.