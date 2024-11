Lanazione.it - "Accendere un faro sulle emergenze per prevenire ulteriori atti di violenza"

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

"L’associazione Barbara Capovani vuole esprimere solidarietà alla famiglia della persona aggredita e ritiene fondamentale sottolineare nuovamente l’importanza diunsugli aspetti del sistema che non funzionano e che necessitano cambiamenti significativi al fine didiin ambito sanitario e non". Sono poche righe, ma dense di significato, quelle diffuse dall’associazione intitolata alla dottoressa Capovani, uccisa nel 2023 davanti al suo reparto, di cui fanno parte amici e familiari di Barbara e che è intervenuta su quella che è stata l’ennesima aggressione in ambito sanitario, avvenuta martedì scorso nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Cisanello. Questa volta la vittima è un 79enne che si trovava lì per assistere la moglie ricoverata; non si tratta di un operatore sanitario, ma la gravità dell’episodio non cambia.