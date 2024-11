Ilrestodelcarlino.it - A Boretto l’ironia della Di Cioccio. Viaggio musicale a Rio Saliceto

Diversi gli appuntamenti di teatro in programma stasera. Al teatro del Fiume dialle 21 si apre la nuova stagione con "ProPositiva. Comicità vitale", uno spettacolo di Elena Di(foto) e Alessio Tagliento, con regia di Tommaso Amadio. Dopo il suo coming out sul tema dell’Hiv e la pubblicazione del libro "Cattivo Sangue", Elena dipropone a teatro un monologo appassionante, in cui racconta apertamente tutta la sua storia, ampiamente elaborata in più di vent’anni di sieropositività. Lo fa portando sul palco gli aspetti inaspettatamente più comici e buffisua storia, offrendo agli spettatori un punto di vista che sposta l’attenzione "dal dolore alla leggerenzza, dalla rabbia all’allegria, dall’ostacolo all’opportunità, in una costante fame di vita. Il mondo è strano, stranissimo.