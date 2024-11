Lopinionista.it - 35esimo anniversario caduta del Muro di Berlino, Brunetta: “Europa apra riflessione sui suoi tratti distintivi”

ROMA – “Ladeldi, il 9 novembre 1989, fu il trionfo della speranza, della democrazia e dei diritti umani contro l’oppressione e il totalitarismo. Un evento che segnò la fine del mondo diviso in blocchi e cambiò la vita della Germania e di tutti i cittadini europei. Ildi quei memorabili momenti giunge in un contesto storico complesso, dominato da tensioni geopolitiche e incertezza sul futuro. Profondi cambiamenti globali generano paure e allarmi diffusi. Estremismi e polarizzazioni appaiono come la cifra di questi tempi difficili. I conflitti irrisolti in Ucraina e in Medioriente incombono su un’che fatica a rinsaldare ilegami interni e a trovare nuove forme di autonomia. L’esigenza di un rinnovato spirito comunitario è tanto più impellente dopo l’esito del voto americano e a fronte di un quadro economico di sostanziale stagnazione.