Voice Italia per promuovere la longevità

Il Mercato di Wagner ha avviato una collaborazione con, impresa sociale che si occupa diin salute, nata dalla collaborazione tra Fondazione Ravasi Garzanti e Nica - UK National Innovation Centre for Ageing, con il sostegno di Fondazione Cariplo e Fondazione Amplifon. Lo staff sarà presente al mercato ogni martedì pomeriggio e sabato mattina di novembre e dicembre per incontri e laboratori. Coinvolto anche CuraMI & ProteggiMI, progetto di Fondazione Ravasi Garzanti con Fondazione Pasquinelli e Cooperativa Sociale Eureka! che offre un catalogo integrato di servizi per anziani e caregiver. Informazioni su.community. (Foto di Barbara Francoli)