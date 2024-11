Vedrete che sorpresa Ballando con le stelle Massimiliano Ossini avvisa il pubblico

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Nella puntata odierna di Unomattina, il conduttore ha svelato un retroscena interessante sulla band dicon le, guidata da Paolo Belli. Il gruppo, che accompagna dal vivo le esibizioni dei concorrenti, ha il compito di suonare in perfetto sincronismo con i ballerini. Ma mantenere il ritmo ideale non è sempre semplice, come racconta il conduttore. "Ora dico una cosa che succede nel dietro le quinte. Tutto live, ma spesso noi ballerini non riusciamo a stare a tempo perché sono troppo veloci, quindi chiediamo alla band di rallentare e loro si rimettono nuovamente a rallentano per noi. Non so come facciano". Questo dettaglio svela la grande professionalità dei musicisti e cantanti che, grazie alla direzione di Paolo Belli e alla collaborazione con Milly Carlucci, offrono una performance impeccabile ogni settimana.