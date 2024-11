Lopinionista.it - UN Women Italy: costruire insieme un futuro di uguaglianza e giustizia. L’agenda delle Nazioni Unite e dell’Italia

ROMA – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, giovedì 14 novembre, alle ore 10.30, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “UNundi”. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.Saluti di Maria Teresa Bellucci, viceministra del Lavoro ePolitiche sociali, Eugenia Roccella (foto), ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo, Chiara Gribaudo, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.