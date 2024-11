Ilrestodelcarlino.it - Un/Natural chiude il cerchio

Un/è l’ultimo appuntamento presso Torrso dell’omonima rassegna espositiva pensata per Pesaro 2024, che vuol essere la summa conclusiva del discorso intavolato durante l’anno nello spazio indipendente pesarese. Gli argomenti attorno al binomio di Natura e Cultura che hanno avuto quattro focus tematici (io altro,e artificiale, corpo ambiente, organico inerte) sono qui ribaltati nei generi artistici che Riccardo Baruzzi, Rudy Cremonini, Matteo Fato, Michelangelo Galliani, Nicola Samorì e Davide Tranchina affrontano ognuno col proprio linguaggio. Sono state selezionate dai curatori Alberto Zanchetta e Michele Cotelli sei opere, realizzate fra il 2016 e il 2024, una per ognuno degli autori nati tra il ’72 e l’81 tra l’Emilia Romagna e l’Abruzzo, per sondare quel limite dove cultura e natura frizionano.