Turismo duello politico Screzio Funaro-Santanchè | A Firenze la norma Venezia

, 9 novembre 2024 – Sentenzia il governatore della Toscana Eugenio Giani che “ilè l’elemento che permette di esaltare e valorizzare il patrimonio intellettuale, sociale, culturale e l’attrazione che i nostri beni artistici e naturali hanno”. Rimpolpa il concetto il ministro competente Daniela– regista del Forum internazionale del, che si è aperto ieri alla Fortezza da Basso a– tirando in ballo in Covid: “Ci ricordiamo gli anni della pandemia? I nostri cuori e i nostri imprenditori piangevano nel vedere le città vuote – le sue parole – Per cui dobbiamo smetterla di parlare di overtourism. Già è un termine che suona male, perché è una bestemmia dire che in Italia vengono troppi turisti”. Due visioni e un concetto chiave per interpretare la premessa del dibattito che ha preso il via sulle rive dell’Arno e che anticipa il G7 della prossima settimana: nessuna guerra al, anzi pieno sostegno.