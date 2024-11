Ilrestodelcarlino.it - "Troppi soldi pagati per i rifiuti". Il Comune si rivolge alla Cassazione

Finirà davantiCorte dil’ormai arcinota questione delle ‘sovracoperture’ per il servizio di gestione dei, che vede da oltre sette anni ilcontestare ad Atersir – l’agenzia territoriale per i servizi idrici e i– di aver pagato troppo (e dunque aver chiesto ai cittadini una cifra troppo alta in bolletta) per raccolta e smaltimento del pattume. La Giunta, che punta ad avere indietro iin più versati a partire dal 2013, ha infatti deciso di ricorrere contro la sentenza pronunciata a maggio di quest’anno dal Consiglio di Stato. Ribaltando il pronunciamento arrivato nel 2023 dal Tar dell’Emilia-Romagna, i giudici amministrativi di secondo grado hanno stabilito che "l’obbligo restitutorio è privo di fondamento attesa la legittimità della procedura" che ha portato l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici ea stilare, nel corso degli anni, i Piani economici finanziaridai Comuni (oltre a Imola, batteva cassa anche Castel Guelfo).